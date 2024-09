Freundlicher Handel: SPI beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

Am Freitag steigt der SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,03 Prozent auf 16 281,31 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,164 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,078 Prozent stärker bei 16 289,61 Punkten in den Handel, nach 16 276,92 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16 281,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 289,61 Zähler.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 2,48 Prozent zu. Der SPI lag vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 16 317,09 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 27.06.2024, einen Stand von 15 941,95 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 14 253,02 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit HOCHDORF (+ 5,42 Prozent auf 0,70 CHF), Molecular Partners (+ 3,38 Prozent auf 4,14 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 3,33 Prozent auf 24,80 CHF), ams (+ 2,76 Prozent auf 1,17 CHF) und Swatch (N) (+ 2,58 Prozent auf 35,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Addex Therapeutics (-4,96 Prozent auf 0,07 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,67 Prozent auf 17,84 CHF), Swissquote (-3,53 Prozent auf 301,00 CHF), Lonza (-3,26 Prozent auf 522,80 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-2,70 Prozent auf 0,18 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 296 853 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244,725 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die Talenthouse-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die CPH Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

