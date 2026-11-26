Derzeit wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Um 15:42 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 1,11 Prozent auf 20 814,10 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,647 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,839 Prozent stärker bei 20 759,12 Punkten, nach 20 586,33 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 759,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 835,55 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 505,91 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 20 436,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 615,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,10 Prozent zu Buche. Bei 21 440,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell GAM (+ 11,55 Prozent auf 0,06 CHF), ams-OSRAM (+ 11,15 Prozent auf 14,35 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,07 Prozent auf 1,00 CHF), WISeQey (+ 5,93 Prozent auf 5,36 USD) und INTERROLL (+ 4,70 Prozent auf 1 426,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil BACHEM (-9,12 Prozent auf 67,75 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,80 Prozent auf 4,80 CHF), Xlife Sciences (-6,25 Prozent auf 7,50 CHF), Orior (-4,26 Prozent auf 9,90 CHF) und ASMALLWORLD (-4,24 Prozent auf 1,13 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 923 721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 358,929 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at