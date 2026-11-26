SPI
|
20 805,79
|
219,46
|
1,07 %
|Kursentwicklung im Fokus
|
26.11.2026 15:58:46
Freundlicher Handel: SPI fester
Um 15:42 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 1,11 Prozent auf 20 814,10 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,647 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,839 Prozent stärker bei 20 759,12 Punkten, nach 20 586,33 Punkten am Vortag.
Der SPI verzeichnete bei 20 759,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 835,55 Einheiten.
SPI-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 1,52 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 505,91 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 20 436,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der SPI-Kurs bei 17 615,97 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 14,10 Prozent zu Buche. Bei 21 440,74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im SPI
Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell GAM (+ 11,55 Prozent auf 0,06 CHF), ams-OSRAM (+ 11,15 Prozent auf 14,35 CHF), SHL Telemedicine (+ 7,07 Prozent auf 1,00 CHF), WISeQey (+ 5,93 Prozent auf 5,36 USD) und INTERROLL (+ 4,70 Prozent auf 1 426,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil BACHEM (-9,12 Prozent auf 67,75 CHF), Highlight Event and Entertainment (-6,80 Prozent auf 4,80 CHF), Xlife Sciences (-6,25 Prozent auf 7,50 CHF), Orior (-4,26 Prozent auf 9,90 CHF) und ASMALLWORLD (-4,24 Prozent auf 1,13 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 923 721 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 358,929 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der SPI-Werte
Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|16,15
|7,67%
|ASMALLWORLD AG
|1,23
|3,36%
|BACHEM HOLDING AG
|73,35
|-11,94%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 375,00
|-1,01%
|Bellevue AG
|7,00
|-2,23%
|EvoNext Holdings AG
|2,26
|-1,74%
|GAM AG
|0,06
|23,40%
|Highlight Event and Entertainment AG
|4,82
|-3,60%
|INTERROLL AG
|1 544,00
|1,45%
|Orior AG
|10,70
|-7,76%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|448,80
|-1,54%
|SHL Telemedicine
|1,00
|7,07%
|UBS
|40,95
|-0,78%
|WISeQey
|4,50
|10,29%
|Xlife Sciences AG
|7,60
|-5,00%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 805,79
|1,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.