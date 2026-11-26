Der SPI bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,99 Prozent stärker bei 20 789,19 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,647 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,839 Prozent auf 20 759,12 Punkte an der Kurstafel, nach 20 586,33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 792,99 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 759,12 Zählern.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 26.10.2026, den Stand von 20 505,91 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 26.08.2026, mit 20 436,97 Punkten bewertet. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 17 615,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,96 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 21 440,74 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell WISeQey (+ 5,93 Prozent auf 5,36 USD), MindMaze Therapeutics (+ 4,21 Prozent auf 0,13 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,97 Prozent auf 4,98 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,94 Prozent auf 7,70 CHF) und VAT (+ 2,86 Prozent auf 482,40 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-12,62 Prozent auf 4,50 CHF), IVF HARTMANN (-4,63 Prozent auf 123,50 CHF), ASMALLWORLD (-4,24 Prozent auf 1,13 CHF), Xlife Sciences (-4,00 Prozent auf 7,68 CHF) und lastminutecom (-2,68 Prozent auf 8,70 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 368 792 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 358,929 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at