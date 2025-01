Freundlicher Handel: SPI verbucht am Freitagnachmittag Zuschläge

Am Freitag springt der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,23 Prozent auf 16 372,95 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,168 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,400 Prozent auf 16 401,14 Punkte an der Kurstafel, nach 16 335,86 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SPI bei 16 368,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 428,10 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 2,46 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2024, notierte der SPI bei 15 324,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.10.2024, notierte der SPI bei 16 192,61 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 24.01.2024, einen Wert von 14 589,71 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,51 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 16 428,10 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15 453,24 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 14,76 Prozent auf 17,88 CHF), Relief Therapeutics (+ 8,54 Prozent auf 3,94 CHF), Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (+ 7,46) Prozent auf 41,80 CHF), ams-OSRAM (+ 6,49 Prozent auf 7,25 CHF) und Curatis (+ 6,15 Prozent auf 13,80 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Evolva (-5,33 Prozent auf 1,07 CHF), Idorsia (-4,39 Prozent auf 0,74 CHF), Meyer Burger Technology (-4,03 Prozent auf 1,95 CHF), SFS (-3,61 Prozent auf 117,40 CHF) und Kudelski (-3,14 Prozent auf 1,24 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 2 397 486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 245,981 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,46 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at