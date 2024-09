Freundlicher Handel: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne

Am Freitag notiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,64 Prozent stärker bei 16 028,54 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,136 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,413 Prozent auf 15 992,80 Punkte an der Kurstafel, nach 15 927,04 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 16 028,54 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 992,80 Punkten lag.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,775 Prozent. Vor einem Monat, am 13.08.2024, wurde der SPI mit 15 860,36 Punkten berechnet. Der SPI lag vor drei Monaten, am 13.06.2024, bei 16 068,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.09.2023, wurde der SPI auf 14 432,15 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 10,01 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 16 557,98 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Kudelski (+ 6,50 Prozent auf 1,48 CHF), HOCHDORF (+ 4,52 Prozent auf 3,47 CHF), Idorsia (+ 3,84 Prozent auf 1,73 CHF), Straumann (+ 3,53 Prozent auf 123,10 CHF) und Relief Therapeutics (+ 2,55 Prozent auf 2,41 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Leclanche (Leclanché SA) (-2,04 Prozent auf 0,19 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-1,64 Prozent auf 19,22 CHF), Implenia (-1,32 Prozent auf 29,80 CHF), Meyer Burger Technology (-1,10 Prozent auf 1,71 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (-1,00 Prozent auf 148,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SPI weist die ams-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 164 617 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 244,827 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at