Freundlicher Handel: Zum Start Gewinne im DAX

Wie bereits am Vortag richtet sich der DAX auch am Montag in der Gewinnzone ein.

Am Montag bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 1,01 Prozent höher bei 18 419,58 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,754 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,005 Prozent fester bei 18 236,35 Punkten, nach 18 235,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 18 460,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 236,27 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der DAX bei 18 497,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 492,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, stand der DAX bei 16 147,90 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 9,84 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 4,16 Prozent auf 22,80 EUR), Commerzbank (+ 2,86 Prozent auf 14,59 EUR), Daimler Truck (+ 2,42 Prozent auf 38,07 EUR), Siemens (+ 2,39 Prozent auf 177,88 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,31 Prozent auf 15,25 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil SAP SE (-1,30 Prozent auf 187,06 EUR), Deutsche Börse (-0,99 Prozent auf 189,20 EUR), Rheinmetall (-0,06 Prozent auf 475,40 EUR), Covestro (-0,04 Prozent auf 54,78 EUR) und Beiersdorf (+ 0,00 Prozent auf 136,55 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 1 053 877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 221,212 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at