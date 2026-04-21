Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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21.04.2026 23:30:00
From AI to iPhone Innovation: The Challenges Facing Apple's New CEO
When John Ternus takes Apple's top spot on Sept. 1, he'll be tasked with tackling some key hurdles. His decades of experience will come in handy.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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