Range Resources Aktie
WKN: 867939 / ISIN: US75281A1097
|
24.11.2025 21:49:51
From Marcellus Rock to Global Markets: How Range Resources Sits in the Middle of the Gas Boom Ahead
On November 14, 2025, Kopernik Global Investors, LLC disclosed a significant increase in its Range Resources (NYSE:RRC) stake, adding 1,610,804 shares—an estimated $52.12 million position change.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission dated November 14, 2025, Kopernik Global Investors, LLC increased its holding in Range Resources (NYSE:RRC) during the third quarter. The fund added 1,610,804 shares, bringing its total stake to 4,420,608 shares with a reported market value of $166.39 million as of September 30, 2025.Kopernik executed a buy, raising its Range Resources stake to 13.56% of 13F AUM. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
