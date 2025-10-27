Ausblick: Range Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Range Resources präsentiert am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

22 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,542 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 USD erwirtschaftet worden.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 567,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 690,3 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie, gegenüber 1,09 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 3,00 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at