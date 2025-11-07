Frontier Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Frontier Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,34 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Frontier Group ein EPS von 0,110 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 935,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 886,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at