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16.07.2026 06:31:29
Frontier Lithium stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Frontier Lithium hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Frontier Lithium ein Ergebnis je Aktie von -0,030 CAD vermeldet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,050 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Frontier Lithium ein EPS von -0,080 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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