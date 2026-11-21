On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 20, 2026, Frontline (NYSE:FRO) reported net profit of $641.4 million. Daily earnings for very large crude carriers (VLCCs), supertankers capable of carrying up to 2 million barrels of crude oil, reached astronomical levels during the period. For long-term investors, understanding whether these shipping rate spikes reflect permanent market shifts matters far more than single-quarter windfalls.

Three key takeaways from management explain where the tanker business is heading.

Geopolitical risks in the Strait of Hormuz forced Middle East oil producers to purchase their own tankers to move crude without paying higher premiums to commercial shipowners.

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