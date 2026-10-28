ÅF AB Aktie
WKN DE: A115QU / ISIN: SE0005999836
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28.10.2026 16:12:55
FTC Sues Dollar General Amid Growing Consumer Doubts Over Pricing
Americans have lost faith that retailers are giving them fair deals. The F.T.C. is suing Dollar General over it.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Aktien in diesem Artikel
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|Dollar General Corporation
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