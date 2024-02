FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Mittag in der Verlustzone

Am Mittag herrscht in London ein ruhiger Handel.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,05 Prozent schwächer bei 7 625,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,395 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 628,75 Punkten, nach 7 628,75 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 653,40 Punkte, das Tagestief hingegen 7 623,61 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der FTSE 100 bereits um 0,124 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 08.01.2024, stand der FTSE 100 bei 7 694,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 401,72 Punkten berechnet. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 08.02.2023, den Stand von 7 885,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 1,25 Prozent nach. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell D S Smith (+ 11,03 Prozent auf 3,12 GBP), BAT (+ 6,42 Prozent auf 24,68 GBP), Smurfit Kappa (+ 5,57 Prozent auf 37,12 EUR), Compass Group (+ 2,99 Prozent auf 22,14 GBP) und Ocado Group (+ 2,53 Prozent auf 5,34 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen AstraZeneca (-5,72 Prozent auf 98,90 GBP), JD Sports Fashion (-2,37 Prozent auf 1,05 GBP), SSE (-2,06 Prozent auf 16,19 GBP), Standard Chartered (-1,85 Prozent auf 5,83 GBP) und Barratt Developments (-1,60 Prozent auf 4,93 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Vodafone Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 13 989 550 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 191,281 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

