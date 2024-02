FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag in Grün

Am Nachmittag herrscht in London ein ruhiger Handel.

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,01 Prozent auf 7 685,15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,382 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 684,49 Punkten, nach 7 684,49 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 712,09 Punkte, das Tagestief hingegen 7 675,19 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,344 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.01.2024, stand der FTSE 100 bei 7 485,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.11.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 483,58 Punkten berechnet. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.02.2023, den Stand von 7 907,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 gab der Index bereits um 0,471 Prozent nach. 7 764,37 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Standard Chartered (+ 7,43 Prozent auf 6,51 GBP), Kingfisher (+ 1,78 Prozent auf 2,30 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,70 Prozent auf 87,46 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,50 Prozent auf 1,15 GBP) und Beazley (+ 1,42 Prozent auf 6,43 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Vodafone Group (-2,89 Prozent auf 0,64 GBP), Centrica (-2,55 Prozent auf 1,25 GBP), StJamess Place (-2,44 Prozent auf 6,46 GBP), BT Group (-2,37 Prozent auf 1,05 GBP) und M&G (-1,72 Prozent auf 2,23 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 58 208 114 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 189,227 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vodafone Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at