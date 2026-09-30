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FTSE 100 im Blick 30.09.2026 09:29:11

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch am Mittwochmorgen in der Gewinnzone ein.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,78 Prozent stärker bei 10 719,68 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,184 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 10 635,82 Punkte an der Kurstafel, nach 10 636,71 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 635,82 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 10 719,82 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,229 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 824,26 Punkte. Der FTSE 100 wurde am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, mit 10 497,12 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der FTSE 100 9 350,43 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,72 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit InterContinental Hotels Group (+ 2,45 Prozent auf 165,45 USD), SSE (+ 2,34 Prozent auf 24,94 GBP), Rio Tinto (+ 2,28 Prozent auf 72,33 GBP), Antofagasta (+ 2,16 Prozent auf 37,29 GBP) und Marks Spencer (+ 2,12 Prozent auf 3,90 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Ithaca Energy (-1,53 Prozent auf 2,71 GBP), BP (-1,00 Prozent auf 5,45 GBP), Sage (-0,80 Prozent auf 9,64 GBP), Coca-Cola European Partners (-0,56 Prozent auf 102,29 USD) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,54 Prozent auf 35,75 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 056 587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 303,491 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 168,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,88 -2,51% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,47 0,68% BP plc (British Petrol)
Coca-Cola European Partners PLC 89,70 -0,33% Coca-Cola European Partners PLC
HSBC Holdings plc 17,54 -0,88% HSBC Holdings plc
InterContinental Hotels Group plc 143,00 0,46% InterContinental Hotels Group plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,18 1,47% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,25 -1,26% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4,50 1,35% Marks & Spencer plc
Rio Tinto plc 83,40 0,57% Rio Tinto plc
Sage PLC 11,40 1,79% Sage PLC
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