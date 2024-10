FTSE 100 aktuell: FTSE 100 fällt letztendlich zurück

Letztendlich ging der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 8 237,73 Punkten aus dem Handel. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,538 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 243,74 Punkten, nach 8 243,74 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 272,46 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 218,36 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,518 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.09.2024, stand der FTSE 100 bei 8 205,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.07.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 193,51 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 10.10.2023, mit 7 628,21 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,69 Prozent aufwärts. Bei 8 474,41 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 3,48 Prozent auf 6,54 GBP), Beazley (+ 3,45 Prozent auf 7,80 GBP), GSK (+ 3,22 Prozent auf 15,05 GBP), Next (+ 1,89 Prozent auf 100,50 GBP) und Hiscox (+ 1,35 Prozent auf 11,23 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Taylor Wimpey (-4,94 Prozent auf 1,52 GBP), BAE Systems (-3,95 Prozent auf 12,52 GBP), Whitbread (-3,02 Prozent auf 30,79 GBP), WPP 2012 (-2,80 Prozent auf 7,56 GBP) und Intertek (-2,14 Prozent auf 50,25 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 91 120 146 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 216,403 Mrd. Euro den größten Anteil.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Mit 10,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

