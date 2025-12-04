FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt im Plus

In London stehen die Signale am Donnerstagmittag auf Stabilisierung.

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 0,13 Prozent höher bei 9 704,56 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,797 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 692,08 Punkte an der Kurstafel, nach 9 692,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 9 674,78 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 721,69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,164 Prozent nach. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 04.11.2025, bei 9 714,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.09.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 216,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.12.2024, stand der FTSE 100 bei 8 335,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,49 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Burberry (+ 3,61 Prozent auf 12,20 GBP), RS Group (+ 3,08 Prozent auf 6,20 GBP), Ashtead (+ 3,07 Prozent auf 48,29 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,75 Prozent auf 69,05 GBP) und Ocado Group (+ 2,52 Prozent auf 1,77 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Airtel Africa (-2,51 Prozent auf 3,11 GBP), SSE (-2,11 Prozent auf 21,80 GBP), Auto Trader Group (-1,93 Prozent auf 6,10 GBP), Fresnillo (-1,69 Prozent auf 26,74 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1,53 Prozent auf 87,32 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 13 309 538 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244,611 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

