FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht letztendlich Zuschläge

Am Dienstag schloss der FTSE 100 den Handel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 7 646,16 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,380 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 640,33 Punkten, nach 7 640,33 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 654,81 Punkte, das Tagestief hingegen 7 598,47 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.02.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 612,86 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.12.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 489,84 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 947,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 0,976 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Intertek (+ 6,15 Prozent auf 49,05 GBP), Marks Spencer (+ 3,82 Prozent auf 2,39 GBP), Fresnillo (+ 3,70 Prozent auf 4,94 GBP), Endeavour Mining (+ 2,25 Prozent auf 25,00 CAD) und SSE (+ 2,09 Prozent auf 16,59 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Ashtead (-9,36 Prozent auf 51,92 GBP), RS Group (-3,51 Prozent auf 7,26 GBP), Antofagasta (-3,29 Prozent auf 17,78 GBP), Hikma Pharmaceuticals (-2,69 Prozent auf 18,99 GBP) und Croda International (-2,53 Prozent auf 46,71 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 127 523 258 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 187,545 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert mit 4,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index bietet die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at