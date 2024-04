FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Wie bereits am Vortag richtet sich der FTSE 100 auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,59 Prozent stärker bei 8 070,97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 023,87 Punkten, nach 8 023,87 Punkten am Vortag.

Bei 8 071,20 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 023,87 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 7 930,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, lag der FTSE 100 noch bei 7 485,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Wert von 7 914,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 4,53 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 071,20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Associated British Foods (+ 7,26 Prozent auf 26,88 GBP), Ocado Group (+ 4,38 Prozent auf 3,74 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,24 Prozent auf 1,21 GBP), Marks Spencer (+ 1,99 Prozent auf 2,62 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,65 Prozent auf 8,25 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Fresnillo (-1,97 Prozent auf 5,75 GBP), Rio Tinto (-1,13 Prozent auf 53,25 GBP), D S Smith (-0,96 Prozent auf 3,51 GBP), Glencore (-0,88 Prozent auf 4,71 GBP) und Anglo American (-0,83 Prozent auf 21,42 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 412 138 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 212,052 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 hat die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Phoenix Group-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,07 Prozent, die höchste im Index.

