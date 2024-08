FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Beim FTSE 100 lassen sich am dritten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,70 Prozent auf 8 083,22 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,447 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 8 026,69 Punkte an der Kurstafel, nach 8 026,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 026,69 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 087,23 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 203,93 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 313,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 554,49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4,68 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Ocado Group (+ 2,78 Prozent auf 3,92 GBP), NatWest Group (+ 2,32 Prozent auf 3,31 GBP), Entain (+ 2,03 Prozent auf 5,14 GBP), Intermediate Capital Group (+ 1,99 Prozent auf 20,05 GBP) und Pershing Square (+ 1,89 Prozent auf 35,54 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen InterContinental Hotels Group (-2,65 Prozent auf 72,14 GBP), Coca-Cola HBC (-2,63 Prozent auf 26,68 GBP), WPP 2012 (-1,48 Prozent auf 7,06 GBP), Centrica (-0,20 Prozent auf 1,23 GBP) und Glencore (-0,14 Prozent auf 3,93 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 5 059 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,019 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at