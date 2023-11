FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart schwächer

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Donnerstagmorgen in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,13 Prozent leichter bei 7 476,88 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,312 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 486,91 Punkte an der Kurstafel, nach 7 486,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7 471,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 486,98 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, wies der FTSE 100 7 630,63 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 356,88 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, stand der FTSE 100 bei 7 351,19 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,02 Prozent. Bei 8 047,06 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 206,82 Zählern verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Halma (+ 2,72 Prozent auf 20,19 GBP), SSE (+ 2,46 Prozent auf 17,94 GBP), Melrose Industries (+ 2,19 Prozent auf 5,44 GBP), Tesco (+ 2,16 Prozent auf 2,79 GBP) und Vodafone Group (+ 1,25 Prozent auf 0,74 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Burberry (-10,35 Prozent auf 15,64 GBP), Hargreaves Lansdown (-4,01 Prozent auf 7,24 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,20 Prozent auf 5,38 GBP), Ocado Group (-2,15 Prozent auf 5,83 GBP) und Antofagasta (-1,02 Prozent auf 13,63 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Barclays-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 1 402 512 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 196,544 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,32 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,64 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at