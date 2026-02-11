FTSE 100 aktuell: mittags Gewinne im FTSE 100

Um 12:09 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,68 Prozent auf 10 424,60 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,903 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 353,82 Punkte an der Kurstafel, nach 10 353,84 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 10 353,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 424,73 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,528 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 10 124,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 899,60 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 777,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 3,07 Prozent auf 37,60 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,61 Prozent auf 75,60 GBP), Fresnillo (+ 2,58 Prozent auf 38,98 GBP), Anglo American (+ 2,29 Prozent auf 36,63 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 2,28 Prozent auf 45,80 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil StJamess Place (-11,04 Prozent auf 12,89 GBP), Barratt Developments (-5,42 Prozent auf 3,68 GBP), RELX (-4,36 Prozent auf 20,52 GBP), Schroders (-3,17 Prozent auf 4,52 GBP) und Metlen Energy Metals (-2,97 Prozent auf 35,88 EUR).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 30 136 686 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 259,845 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die WPP 2012-Aktie hat mit 4,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at