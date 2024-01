FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 am Montagmittag

Am ersten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in London zurück.

Am Montag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,46 Prozent auf 7 654,07 Punkte abwärts. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,384 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 7 689,61 Punkten, nach 7 689,61 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 7 636,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 689,61 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 08.12.2023, stand der FTSE 100 bei 7 554,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, einen Stand von 7 494,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.01.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 699,49 Punkte.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Melrose Industries (+ 2,93 Prozent auf 5,74 GBP), Legal General (+ 1,58 Prozent auf 2,48 GBP), Rolls-Royce (+ 1,31 Prozent auf 3,01 GBP), Smith Nephew (+ 1,06 Prozent auf 10,53 GBP) und Auto Trader Group (+ 1,04 Prozent auf 6,99 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil JD Sports Fashion (-3,24 Prozent auf 1,16 GBP), Anglo American (-2,29 Prozent auf 18,28 GBP), Glencore (-2,21 Prozent auf 4,53 GBP), WPP 2012 (-1,74 Prozent auf 7,57 GBP) und Vodafone Group (-1,65 Prozent auf 0,69 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 3 875 946 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 193,756 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,39 zu Buche schlagen. Die Vodafone Group-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at