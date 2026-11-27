Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,79 Prozent stärker bei 10 693,44 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,146 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 609,16 Punkten, nach 10 609,30 Punkten am Vortag.

Bei 10 609,16 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 700,91 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 3,36 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 10 686,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 792,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 693,93 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7,46 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 5,84 Prozent auf 23,18 GBP), Glencore (+ 4,64 Prozent auf 4,68 GBP), Antofagasta (+ 4,57 Prozent auf 27,11 GBP), Endeavour Mining (+ 4,52 Prozent auf 34,70 GBP) und Anglo American (+ 3,89 Prozent auf 33,35 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Diageo (-1,23 Prozent auf 19,24 GBP), Associated British Foods (-1,07 Prozent auf 20,26 GBP), Unilever (-0,99 Prozent auf 50,12 GBP), Admiral Group (-0,94 Prozent auf 39,29 GBP) und Whitbread (-0,82 Prozent auf 27,81 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 16 288 260 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 258,197 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at