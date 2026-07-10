FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags stärker

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,12 Prozent fester bei 10 484,54 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,144 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,005 Prozent auf 10 471,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 472,45 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 506,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 10 465,91 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 1,82 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 254,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 600,53 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 975,66 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5,36 Prozent aufwärts. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Vodafone Group (+ 12,62 Prozent auf 1,10 GBP), Entain (+ 2,80 Prozent auf 5,45 GBP), Pershing Square (+ 1,78) Prozent auf 38,84 GBP), Antofagasta (+ 1,59 Prozent auf 37,75 GBP) und BT Group (+ 1,58 Prozent auf 1,90 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen StJamess Place (-9,01 Prozent auf 11,50 GBP), Imperial Brands (-1,75 Prozent auf 26,95 GBP), AstraZeneca (-1,50 Prozent auf 131,54 GBP), IG Group (-1,11 Prozent auf 17,82 GBP) und Rolls-Royce (-0,95 Prozent auf 14,23 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 47 832 981 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 286,763 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at