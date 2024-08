FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Verluste

Das macht das Börsenbarometer in London am fünften Tag der Woche.

Am Freitag geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,85 Prozent auf 8 212,73 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,592 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 283,36 Punkten in den Handel, nach 8 283,36 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 8 194,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 283,36 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0,881 Prozent zurück. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 02.07.2024, einen Stand von 8 121,20 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 172,15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 561,63 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 6,36 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit International Consolidated Airlines (+ 5,34 Prozent auf 1,69 GBP), Haleon (+ 2,99 Prozent auf 3,69 GBP), GSK (+ 2,85 Prozent auf 15,70 GBP), United Utilities (+ 2,42 Prozent auf 10,58 GBP) und National Grid (+ 2,09 Prozent auf 10,01 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Melrose Industries (-6,50 Prozent auf 4,82 GBP), Ashtead (-6,08 Prozent auf 51,26 GBP), Intermediate Capital Group (-5,91 Prozent auf 20,06 GBP), 3i (-5,21 Prozent auf 29,31 GBP) und Barclays (-5,11 Prozent auf 2,12 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 128 651 316 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 226,052 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,02 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

