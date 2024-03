FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain

Der FTSE 100 entwickelte sich am Mittwoch positiv.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,43 Prozent auf 7 679,31 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,369 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 646,16 Punkten, nach 7 646,16 Punkten am Vortag.

Bei 7 639,03 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 701,25 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 0,042 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, wurde der FTSE 100 auf 7 681,01 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, stand der FTSE 100 bei 7 515,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 929,79 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,547 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 7 764,37 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 6,10 Prozent auf 2,68 GBP), Anglo American (+ 3,73 Prozent auf 17,67 GBP), Smith Nephew (+ 2,72 Prozent auf 10,77 GBP), Weir Group (+ 2,55 Prozent auf 19,28 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 2,32 Prozent auf 92,52 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Hikma Pharmaceuticals (-3,03 Prozent auf 18,41 GBP), Fresnillo (-2,92 Prozent auf 4,79 GBP), Smurfit Kappa (-2,25 Prozent auf 38,10 EUR), Antofagasta (-2,03 Prozent auf 17,42 GBP) und Reckitt Benckiser (-1,96 Prozent auf 50,14 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 144 981 150 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) mit 185,197 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

2024 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at