28.08.2026 13:21:19

FTSE 100 Modestly Higher As Miners Move Up

(RTTNews) - U.K. stock market's benchmark index FTSE 100 moved higher on Friday, mirroring the trend in most of the markets across Europe, as investors awaited Federal Reserve Chair Kevin Warsh's speech at Jackson Hole later in the day for clues about the outlook for U.S. central bank's interest rates.

The FTSE 100, which advanced to 10,849.10 earlier in the day, was up 22.77 points or 0.21% at 10,815.31 about a quarter past noon.

SSE climbed more than 2%. Investec, Croda International, Melrose Industries, Weir, HSBC Holdings, Severn Trent, Aviva, Standard Life and Spirax Group gained 1%-1.8%.

Miners Anglo American Plc, Antofagasta and Endeavour Mining gained 1.1%-1.4%.

Shell, Centrica, National Grid, United Utilities, Hiscox, Metlen Energy & Metals and Scottish Mortgage posted modest gains.

Airtel Africa drifted lower by about 2.2%. The Sage Group, BAE Systems, Experian, Kingfisher, Relx, Autotrader Group, Babcock International, Admrial Group, JD Sports Fashion, Smith & Nephew, Tritax Big Box REIT and Howden Joinery Group shed 1%-2%.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen