FTSE 100-Papier BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAE Systems von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem BAE Systems-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 5,20 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die BAE Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 19,238 BAE Systems-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen BAE Systems-Aktien wären am 21.05.2024 266,83 GBP wert, da der Schlussstand 13,87 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 166,83 Prozent.

Der BAE Systems-Wert an der Börse wurde auf 41,53 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at