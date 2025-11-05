DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Lukratives DCC-Investment?
|
05.11.2025 10:05:10
FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel wäre eine DCC-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert
Vor 3 Jahren wurden DCC-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 49,15 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die DCC-Aktie investiert, befänden sich nun 203,459 DCC-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen DCC-Anteile wären am 04.11.2025 9 928,79 GBP wert, da der Schlussstand 48,80 GBP betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,71 Prozent verringert.
Der Börsenwert von DCC belief sich zuletzt auf 4,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
