WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

Lukratives DCC-Investment? 05.11.2025 10:05:10

FTSE 100-Papier DCC-Aktie: So viel wäre eine DCC-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert

Bei einem frühen Investment in DCC-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden DCC-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 49,15 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die DCC-Aktie investiert, befänden sich nun 203,459 DCC-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen DCC-Anteile wären am 04.11.2025 9 928,79 GBP wert, da der Schlussstand 48,80 GBP betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 0,71 Prozent verringert.

Der Börsenwert von DCC belief sich zuletzt auf 4,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DCC plcmehr Nachrichten

Analysen zu DCC plcmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

DCC plc 52,50 -1,87% DCC plc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

