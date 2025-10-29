DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Lohnendes DCC-Investment?
|
29.10.2025 10:04:44
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätte eine DCC-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das DCC-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das DCC-Papier bei 50,50 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19,802 DCC-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DCC-Aktie auf 50,65 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 002,97 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 0,30 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte DCC einen Börsenwert von 4,91 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
