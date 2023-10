FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Haleon-Investment verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Haleon gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Haleon-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,76 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Haleon-Aktie investierten, hätten nun 36,284 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.10.2023 gerechnet (3,40 GBP), wäre das Investment nun 123,37 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 123,37 GBP entspricht einer Performance von +23,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte Haleon einen Börsenwert von 31,36 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Haleon-Papiere fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann der Haleon-Anteilsschein bei 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at