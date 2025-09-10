Prudential Aktie
WKN: 852069 / ISIN: GB0007099541
|FTSE 100 im Blick
|
10.09.2025 15:59:13
Anleger in London halten sich zurück: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochnachmittag
Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent leichter bei 9 233,78 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,709 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9 242,53 Punkten, nach 9 242,53 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 9 233,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9 290,55 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,278 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 095,73 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 853,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2024, notierte der FTSE 100 bei 8 205,98 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 11,79 Prozent zu. Bei 9 357,51 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Prudential (+ 2,71 Prozent auf 10,21 GBP), DCC (+ 2,23 Prozent auf 47,74 GBP), HSBC (+ 1,87 Prozent auf 9,97 GBP), BAE Systems (+ 1,62 Prozent auf 18,22 GBP) und Haleon (+ 1,61 Prozent auf 3,66 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Associated British Foods (-13,81 Prozent auf 19,32 GBP), Marks Spencer (-3,03 Prozent auf 3,42 GBP), International Consolidated Airlines (-2,76 Prozent auf 3,87 GBP), JD Sports Fashion (-2,50 Prozent auf 0,91 GBP) und Next (-2,47 Prozent auf 118,70 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 29 191 152 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214,648 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Taylor Wimpey-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
