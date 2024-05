FTSE 100-Papier Lloyds Banking Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lloyds Banking Group-Anleger freuen

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group am 16.05.2024 eine Dividende in Höhe von 0,03 GBP beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 50,00 Prozent.

Entwicklung der Lloyds Banking Group-Dividendenrendite

Letztlich notierte die Lloyds Banking Group-Aktie am Tag der Hauptversammlung via London bei 0,55 GBP. Der Lloyds Banking Group-Titel wird am heutigen Freitag Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Lloyds Banking Group-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Lloyds Banking Group-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist der Lloyds Banking Group-Titel eine Dividendenrendite von 5,78 Prozent auf. Damit stieg die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr an, als sie noch 5,29 Prozent betrug

Reale Rendite im Verhältnis zur Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Lloyds Banking Group via London um 8,82 Prozent gefallen. Wird die Rendite inklusive der Dividende gesehen, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 3 073,72 Prozent statt.

Lloyds Banking Group-Dividendenausblick

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Analysten von einer Senkung der Dividende auf 0,03 GBP aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 5,48 Prozent bedeuten.

Wichtigste Eckdaten der Lloyds Banking Group-Aktie

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Lloyds Banking Group steht aktuell bei 34,300 Mrd. GBP. Das KGV von Lloyds Banking Group beläuft sich aktuell auf 6,28. Der Umsatz von Lloyds Banking Group betrug in 2023 54,939 Mrd. GBP. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,08 GBP.

Redaktion finanzen.at