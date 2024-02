FTSE 100-Papier Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Pearson-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Pearson-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Pearson-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,59 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 163,603 Pearson-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 091,46 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Papiers am 23.02.2024 auf 9,53 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10,91 Prozent angezogen.

Alle Pearson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,76 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at