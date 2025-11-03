FTSE 100-Titel Pearson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pearson von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Pearson-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Pearson-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 5,32 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Pearson-Aktie investierten, hätten nun 1 878,905 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 916,39 GBP, da sich der Wert eines Pearson-Anteils am 31.10.2025 auf 10,60 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 99,16 Prozent gleich.

Pearson wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,75 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at