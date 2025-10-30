FTSE 100-Papier Severn Trent-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Severn Trent-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Severn Trent-Aktien verdienen können.

Das Severn Trent-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 26,15 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Severn Trent-Aktie investiert, befänden sich nun 382,409 Severn Trent-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 695,98 GBP, da sich der Wert eines Severn Trent-Anteils am 29.10.2025 auf 27,97 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 6,96 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Severn Trent eine Marktkapitalisierung von 8,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at