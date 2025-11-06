FTSE 100-Titel Severn Trent-Aktie: So viel hätte eine Investition in Severn Trent von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Severn Trent-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Severn Trent-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Severn Trent-Papier bei 25,52 GBP. Bei einem Severn Trent-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,918 Severn Trent-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 110,42 GBP, da sich der Wert einer Severn Trent-Aktie am 05.11.2025 auf 28,18 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,42 Prozent.

Severn Trent war somit zuletzt am Markt 8,33 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at