FTSE 100-Papier Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anteilen an der Börse ASX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 25,03 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 39,945 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 245,69 EUR, da sich der Wert eines Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papiers am 25.03.2024 auf 31,19 EUR belief. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 245,69 EUR entspricht einer Performance von +24,57 Prozent.

Shell (ex Royal Dutch Shell) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 197,00 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at