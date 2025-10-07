Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell nach Aussagen zur Geschäftsentwicklung im vergangenen Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Er werte die Kommentare im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung des Ölkonzerns Ende Oktober positiv, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 02:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|03.10.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|Shell Buy
|UBS AG
