FTSE 100-Papier Tesco-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tesco-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.03.2014 wurde die Tesco-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 3,99 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Tesco-Aktie investiert, befänden sich nun 25,091 Tesco-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 71,81 GBP, da sich der Wert einer Tesco-Aktie am 08.03.2024 auf 2,86 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28,19 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Tesco bezifferte sich zuletzt auf 20,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at