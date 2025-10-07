FTSE 100 im Fokus 07.10.2025 12:27:11

Schwache Performance in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Verluste

Schwache Performance in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Verluste

In London stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 9 477,46 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,762 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 479,13 Punkte an der Kurstafel, nach 9 479,14 Punkten am Vortag.

Bei 9 475,49 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9 495,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 9 208,21 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bei 8 806,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 303,62 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 14,74 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 516,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 2,54 Prozent auf 12,33 GBP), Rentokil Initial (+ 2,36 Prozent auf 4,04 GBP), Imperial Brands (+ 1,56 Prozent auf 30,51 GBP), Beazley (+ 1,55 Prozent auf 9,15 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,50 Prozent auf 27,78 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-7,44 Prozent auf 2,37 GBP), J Sainsbury (-2,87 Prozent auf 3,25 GBP), Tesco (-2,80 Prozent auf 4,37 GBP), Flutter Entertainment (-2,10 Prozent auf 181,55 GBP) und Ocado Group (-2,00 Prozent auf 2,21 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 11 743 562 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,644 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2025 weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die WPP 2012-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Nikkei nach Rekordfahrt letztlich stabil
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. Der japanische Leitindex befand sich zwar zunächst auf Rekordjagd, zeigte sich schlussendlich aber kaum verändert.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen