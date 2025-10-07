Schwache Performance in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Verluste

In London stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent schwächer bei 9 477,46 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,762 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 479,13 Punkte an der Kurstafel, nach 9 479,14 Punkten am Vortag.

Bei 9 475,49 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9 495,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 9 208,21 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bei 8 806,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 303,62 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 14,74 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 9 516,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Burberry (+ 2,54 Prozent auf 12,33 GBP), Rentokil Initial (+ 2,36 Prozent auf 4,04 GBP), Imperial Brands (+ 1,56 Prozent auf 30,51 GBP), Beazley (+ 1,55 Prozent auf 9,15 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,50 Prozent auf 27,78 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen B&M European Value Retail SA Reg (-7,44 Prozent auf 2,37 GBP), J Sainsbury (-2,87 Prozent auf 3,25 GBP), Tesco (-2,80 Prozent auf 4,37 GBP), Flutter Entertainment (-2,10 Prozent auf 181,55 GBP) und Ocado Group (-2,00 Prozent auf 2,21 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 11 743 562 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,644 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

2025 weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die WPP 2012-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

