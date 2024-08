FTSE 100-Papier Whitbread-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Whitbread von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Whitbread-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Whitbread-Aktie statt. Der Schlusskurs der Whitbread-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,98 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,270 Whitbread-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2024 882,74 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,23 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments -11,73 Prozent.

Der Whitbread-Wert an der Börse wurde auf 5,06 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at