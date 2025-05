FTSE 100-Papier WPP 2012-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die WPP 2012-Dividende

Investoren aufpasst: So hoch fällt die WPP 2012-Dividende aus.

Im Rahmen der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier WPP 2012 am 23.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0,39 GBP je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, hat sich die Dividende damit im Vorjahresvergleich nicht verändert. Somit schüttet WPP 2012 insgesamt 425,00 Mio. GBP an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,520 Prozent.

WPP 2012-Ausschüttungsrendite

Letztlich notierte die WPP 2012-Aktie am Tag der Hauptversammlung via London bei 5,92 GBP. Heute wird das WPP 2012-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den WPP 2012-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des WPP 2012-Wertpapiers 4,76 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 5,23 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von WPP 2012 via London 7,68 Prozent verloren. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 313,48 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie WPP 2012

Für 2025 erwarten FactSet-Analysten eine Verringerung der Dividende auf 0,36 GBP. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 6,17 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie WPP 2012

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens WPP 2012 steht aktuell bei 6,377 Mrd. GBP. Das KGV von WPP 2012 beträgt aktuell 16,44. Im Jahr 2024 erzielte WPP 2012 einen Umsatz von 14,741 Mrd.GBP sowie ein EPS von 0,50 GBP.

Redaktion finanzen.at