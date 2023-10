FTSE 100-Titel BAE Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in BAE Systems eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das BAE Systems-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4,98 GBP. Bei einem BAE Systems-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 006,823 BAE Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 891,03 GBP, da sich der Wert eines BAE Systems-Anteils am 10.10.2023 auf 10,41 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 108,91 Prozent.

Alle BAE Systems-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at