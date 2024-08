FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola HBC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Coca-Cola HBC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.08.2019 wurden Coca-Cola HBC-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Coca-Cola HBC-Anteile bei 26,91 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Coca-Cola HBC-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,716 Coca-Cola HBC-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.08.2024 101,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,26 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 1,30 Prozent.

Der Coca-Cola HBC-Wert an der Börse wurde auf 9,94 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at