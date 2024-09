FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola HBC von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Coca-Cola HBC-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Coca-Cola HBC-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Coca-Cola HBC-Anteile an diesem Tag 26,52 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 37,707 Coca-Cola HBC-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2024 auf 28,02 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 056,56 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +5,66 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Coca-Cola HBC eine Börsenbewertung in Höhe von 10,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at