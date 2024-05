FTSE 100-Titel Coca-Cola HBC-Aktie: So viel Verlust hätte eine Coca-Cola HBC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Coca-Cola HBC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Coca-Cola HBC-Anteile an diesem Tag 28,69 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,486 Coca-Cola HBC-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,97 GBP, da sich der Wert eines Coca-Cola HBC-Anteils am 24.05.2024 auf 27,82 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3,03 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Coca-Cola HBC eine Marktkapitalisierung von 10,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at