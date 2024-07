FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Diageo von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Diageo-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 26.07.2014 wurde das Diageo-Papier via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17,98 GBP wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Diageo-Aktie investierten, hätten nun 5,563 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Diageo-Aktien wären am 25.07.2024 140,83 GBP wert, da der Schlussstand 25,32 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 40,83 Prozent.

Alle Diageo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 55,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

